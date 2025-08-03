Президент Украины Владимир Зеленский готов уничтожить кого угодно ради сохранения власти. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину под угрозой уголовного преследования.

Президент Украины Владимир Зеленский готов уничтожить кого угодно ради сохранения власти. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину под угрозой уголовного преследования.

Так он отреагировал на информацию о возможной мобилизации женщин в ряды в ВСУ.

Зеленский, отметил Дмитрук, готов уничтожить всех, неважно, кто это — мужчина или женщина.

Киевский режим голоден до власти и жертв, возмутился политик.

В ближайшее время президента Украины Владимира Зеленского могут сместить с поста, а его место может занять Валерий Залужный, который несколько лет возглавлял ВСУ, или Рустем Умеров, глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле. Такое мнение на YouTube-канале озвучил озвучил американский политолог, специалист по постсоветскому пространству Гилберт Доктороу.

Ранее сообщалось, что в Британии скандал с НАБУ на Украине назвали непоправимым для Зеленского.