Режим Зеленского предложил переправлять зерно через воды Румынии и Болгарии

Власти Украины всерьез рассматривают несколько альтернативных вариантов транспортировки зерна, которые могут заменить зерновую сделку, расторгнутую минувшим днем Российской Федерацией.

В частности, новым маршрутом может доставка украинской сельхозпродукции через территориальные воды Болгарии и Румынии, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

«С нашей точки зрения, это можно реализовать... через территориальные воды Румынии и Болгарии», — цитирует Боднара РИА Новости.

Украинский посол в продолжение темы подчеркнул, что все международное сообщество просто обязано гарантировать Украине реализацию «указанного сценария».

Впервые зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Ее главная цель – доставка зерна из украинских портов нуждающимся странам. Для этого Россия разблокировала для украинских судов черноморские коридоры и выдвинула ряд требований. Ни одно из них, по словам Пескова, не было выполнено.

В понедельник, 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о приостановке участия в зерновой сделке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона вернется к исполнению своих обязательств в рамках этой инициативы, но только после того, как ее требования будут выполняться.

Ранее о бесперспективности участия РФ в зерновой сделке говорил президент Владимир Путин.