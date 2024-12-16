Режиссер Бортко назвал наиболее вероятные сценарии завершения СВО

В своей авторской программе «Когда закончится война», которая выходит на телеканале «Россия 24», он подчеркнул, что текущие события, такие как продвижение российских войск и победа Дональда Трампа на выборах в США, могут указывать на приближающийся конец украинского конфликта.

Первый сценарий, по мнению Бортко, касается заморозки боевых действий на линии соприкосновения. Однако, считает режиссер, Москва на такой вариант разрешения вопроса не согласится.

«Это будет восприниматься как поражение, безусловно. Мне кажется, что война в этом случае будет продолжаться. Тогда новоизбранный президент Трамп, по слухам, скажем так, даст Украине все виды оружия. Еще он обещал снизить стоимость нефти до копеек, с тем чтобы принудить нас к его предложению», — отметил Бортко.

Второй вариант разрешения конфликта предусматривает заключение договора с США. Как отметил режиссер, в рамках этого сценария вся Украина окажется под контролем России, но США смогут использовать украинские ресурсы. Но, по мнению Бортко, это не соответствует интересам российской стороны.

Наконец, наиболее вероятным сценарием является возвращение Россией областей, которые уже входят в ее состав по Конституции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что СВО завершится только после достижения всех поставленных целей главой государства Владимиром Путиным. В настоящее время переговоры с Киевом не ведутся, так как Украина отказывается от них. Песков подчеркивал, что спецоперация будет продолжаться до «победного конца».

Ранее Владимир Путин рассказал о переломе в зоне проведения спецоперации на Украине.