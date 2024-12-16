Путин заявил о переломе в зоне спецоперации

Во время заседания расширенной коллегии Министерства обороны РФ российский лидер Владимир Путин назвал переломом то, что в данный момент происходит на фронте. Его слова привело РИА Новости.

Президент РФ отметил высокую активность ВС РФ, а также то, что им удалось перехватить у противника стратегическую инициативу.

«На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения», — указал он.

Путин добавил, что за 2024 год российской армии удалось освободить от неприятеля 189 населенных пунктов.

Во время этого же заседания лидер России отметил, что Запад своей тактикой пытается довести ситуацию до красной черты. Политики стран НАТО наращивают военные бюджеты, формируют группировки войск рядом с российскими границами, при этом параллельно пугают своих граждан мифической угрозой со стороны Москвы.