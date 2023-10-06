Режиссер Кеосаян считает, что президент РФ дал четкий ответ на вопрос о нашей остановке

В рамках пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» главредактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян спросила у российского лидера, где может остановиться наши Вооруженные Силы при проведении спецоперации на Украине. По словам президента, в данном случае это решается не в плане территорий, а в плане гарантий безопасности народов нашей страны. По словам режиссера Тиграна Кеосаяна, ответ главы государства, несмотря на недюжинное чувство юмора, был довольно четким, несмотря на то что понимать его может каждый по-своему. Об этом сообщает радио Sputnik.