В Латвии начали рассылку уведомлении россиянам, не знающим латвийский язык, покинуть страну в течение трех месяцев. По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, политика Риги по отношению к русскоязычному населению и россиянам неудивительна, зная об расизме, характерного для руководства Евросоюза. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что никакую правду в этих карликовых «трибалтийских вымиратах» не найти.

По мнению Кеосаяна, прибалтийские республики поменяют собственный внешнеполитический курс, когда ослабнут США.

Он уточнил, что после этого Латвия, Литва и Эстония в прихожей у России будут стоять, как Блинкен у Мухаммеда бен Салмана.