Режиссер Кеосаян считает, что прибалтийские страны станут стоять в прихожей у России
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В Латвии начали рассылку уведомлении россиянам, не знающим латвийский язык, покинуть страну в течение трех месяцев. По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, политика Риги по отношению к русскоязычному населению и россиянам неудивительна, зная об расизме, характерного для руководства Евросоюза. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что никакую правду в этих карликовых «трибалтийских вымиратах» не найти.
По мнению Кеосаяна, прибалтийские республики поменяют собственный внешнеполитический курс, когда ослабнут США.
Он уточнил, что после этого Латвия, Литва и Эстония в прихожей у России будут стоять, как Блинкен у Мухаммеда бен Салмана.