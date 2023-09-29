Режиссер Кеосаян заявил, что политика армянских властей направлена на «сдачу страны»

По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, политика властей Армении направлена на «сдачу своей страны». Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Никол Пашинян стал первым в современной истории главой этой республики, который пошел на предательство своих соотечественников.

По мнению Кеосаяна, Пашиняну стоит напомнить о том, что в столице Армении, есть целое мемориальное кладбище, где покоятся те, кто с оружием в руках в 1992-1994 годах защищали Нагорный Карабах.

Он подчеркнул, что для того, чтобы сдать армению, Пашиняну нужно было сдать Карабах.