Режиссер Татаров оценил вероятность очередной мобилизации на Украине

Ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды украинской армии. Режиссер-документалист Валерий Татаров поделился собственной точкой зрения по поводу данной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, заявивший об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов является весьма характерным лицом для киевского режима. То есть для него это выполнение западного плана поставок человеческих жизней.

Эксперт добавил, что Запад вполне удовлетворит проигрыш войны при огромном количестве смертей, для них главное – нанести ущерб нашей стране.

По его мнению, побеждать Россию никем не планировалось, поскольку победить ядерную державу невозможно, и это Запад понимал сразу. А запрет на проведение переговоров с Россией является фактом того, что Запад готов вести войну до последнего украинца.