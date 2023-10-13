Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что отсутствие успехов у украинской армии связано с медленными темпами поставок вооружения с Запада. По словам режиссера-документалиста Валерия Татарова, такие заявления не имеют ничего общего с реальностью. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что звучат такие слова нелепо, потому что по логике, если у Киева есть график наступления, то его следует согласовать с Москвой.

По мнению документалиста, это очередная неудачная театральная постановка Киева.

Он отметил, что власти незалежной умалчивают основную причину срыва, которая в том, что их войска даже теоретически не могут победить Вооруженные Силы РФ.