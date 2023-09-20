По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Владимир Путин не опустится до личных оскорблений в адрес коллег, как это сделал американский лидер. Режиссер Валерий Татаров оценил данную ситуацию. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его мнению, Штатами давно руководит суфлер, пишущий Байдену тексты, а это хорошо подхватывает желтая пресса.

Эксперт подчеркнул, что публикации желтой прессы не говорят о силе политика, поскольку оскорбления свидетельствуют о слабости человека.

По его словам, американский президент показывает как раз собственное бессилие. Таким образом, когда-то мощная держава опустилась ниже Незалежной.