Резников прогнозирует вступление Украины в НАТО в 2024 году

Министр обороны Украины Алексей Резников прогнозирует вступление своей страны в НАТО в 2024 году. Об этом он поведал телеканалу CNN .

Резников заявил, что решение о принятии Украины в альянс будет объявлено в 2024 году, когда состоится саммит НАТО в столице Штатов. Он предположил, что этот день может являться судьбоносным его страны.

Несмотря на это, он указал на то, что Украина не сможет присоединиться к НАТО до момента окончания СВО. Резников надеется, что к моменту саммита, боевые действия уже прекратятся.

На минувшем саммите альянса, члены НАТО в очередной раз заявили, что будут и дальше оказывать различную поддержку Киеву в конфликте с РФ.

Последний саммит НАТО был проведен 11-12 июля. Основной причиной для встречи являлся вопрос о принятии Украины в альянс. Страна так и не стала членом НАТО. Несмотря на это, президент страны Зеленский был очень доволен результатами встречи и выразил уверенность в том, что Украина заслужит членство в альянсе в обозримом будущем.