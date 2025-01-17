В Кремле стартовали переговоры между лидерами России и Ирана

В Москве началась встреча на высшем уровне. Переговоры проходят между российским президентом Владимиром Путиным и иранским лидером Масудом Пезешкианом. Об этом сообщило РИА Новости.

Планируется, что высокие стороны во время переговоров подпишут договор о всеобъемлющем партнерстве между Ираном и Россией. Они будут говорить о двухстороннем сотрудничестве в ряде сфер, начиная от логистики и заканчивая торговлей и инвестициями.

В состав делегаций помимо глав государств входят министры иностранных дел, представители правительств, советники и эксперты. Путин придает большое значение этой встрече и надеется, что заключенный в ее ходе договор будет иметь серьезные последствия. Пезешкиан также ранее уже отмечал, что надеется много достичь с помощью данной встречи. Он надеется обсудить с российской стороной присутствие на Ближнем Востоке внерегиональных сил, чье наличие он категорически осуждает.

Делегация из Ирана прибыла в Москву сегодня, 17 января. Ее соответствии с дипломатическим протоколом в аэропорту Внуково-2 встретила российская официальная делегация.