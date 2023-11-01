РФ и Куба подписали программу экономического сотрудничества

Российская и кубинская стороны подписали новую программу сотрудничества до 2030 года, подразумевающую стимуляцию роста товарообмена и инвестиций, и укрепление связей между деловыми сообществами сторон. Об этом сообщили представители аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко на официальном сайте .

Сообщается, что Чернышенко встретился с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом, и в ходе встречи была подписана программа сотрудничества до конца десятилетия.

Уточняется, что программа подразумевает укрепление и расширение сотрудничества государств в сфере торговли и науки, а также стимуляцию роста товарообмена и укрепление связей сторон.

На встрече политики также обсудили некоторые инициативы. В частности, был обсужден проект постройки солнечных станций на территории Кубы. Чернышенко подчеркнул необходимость роста взаимодействия государств в энергетической сфере, рассказали в аппарате. Были затронуты и вопросы развития туризма, заключили в сообщении.