РФ и США опубликуют совместное заявление 25 марта в 11:00 мск

Телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщил , что совместное заявление РФ и США, сделанное по результатам переговоров в Эр-Рияде, будет обнародовано во вторник, 25 марта, в 11:00 мск.

Согласно опубликованным данным, время публикации заявления назначено на четыре часа утра по вашингтонскому времени и на 11 часов утра по московскому времени.

В понедельник в Эр-Рияде состоялись переговоры между Россией и США. Российскую делегацию возглавляли Григорий Карасин, глава международного комитета Совета Федерации, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ.

Предполагается, что основной темой переговоров стало обсуждение деталей возможного возобновления инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, вопрос, который ранее поднимался в ходе телефонного разговора между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее Мария Захарова заявляла, что не стоит ждать прорыва от переговоров РФ и США в Эр-Рияде.