РФ наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию о санкциях против Мали

Российские дипломаты наложили вето на проект резолюции за авторством Франции и ОАЭ о продлении санкций против республики Мали на год во время СБ ООН. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Сообщается, что за продление ограничений проголосовали все члены Совбеза, кроме РФ и КНР. Китай воздержался от голосования.

Резолюция подразумевала продление санкций, введенных против Мали в 2017 году до 31 августа 2024 года. Проект резолюции также предлагал продлить действие группы комитета организации, следящей за тем, как выполняются санкции.

Российская Федерация представила собственный проект резолюции на заседании. В нем предлагается продлить действие санкций до той же даты, но «на финальный срок», а также, и отозвать комиссию из республики.