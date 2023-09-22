РФ обвинила США в готовности передать Украине самые опасные вооружения

Российское посольство в столице Соединенных Штатов обвинило США в готовности передать Украине самое опасное вооружение только для того, чтобы удержать «на плаву провальное контрнаступление украинских ВС». Соответствующее заявление дипломатическая миссия сделала в своих социальных сетях .

Таким образом представители российской миссии дали комментарий касаемо одобрения нового пакета военной помощи для Украины. В посольстве указали на то, что подобные решения уже даже не удивляют российскую сторону, и назвали этот транш «утешительным подарком».

В посольстве отметили, что Штаты готовы отправлять Киеву даже самое опасное оружие, и все ради того, чтобы дать украинской стороне возможность хоть какое-то время «поддержать на плаву провалившееся контрнаступление» ВСУ.