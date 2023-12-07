РФ подготовила для украинских F-16 уникальные ракеты

Одним из главных средств для уничтожения истребителей F-16, которые коллективный Запад передаст Киеву, будут совершенные для своего класса дальнобойные ракеты 40Н6 системы С-400, которые уже успешно используются в российской СВО. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

В прошлом месяце российский министр обороны Сергей Шойгу сообщал о том, что отечественным системам ПВО потребуется около 20 дней для того, чтобы сбить все F-16, которые будут в распоряжении украинских ВС.

Источник издания рассказал, что ракеты 40Н6 являются самыми совершенными снарядами в своем классе и мира. Он также уточнил, что они оснащены головками самонаведения с уникальными возможностями. С их помощью можно уничтожать даже загоризонтные цели, в том числе и скоростные маневрирующие, уточнил он.

Потенциально данные ракеты смогут уничтожать западные истребители сразу же после взлета и набора высоты, сообщает издание. Ожидается, что именно 40Н6 и истребительная авиация станут основными средствами для борьбы с западной техникой в руках украинских солдат.