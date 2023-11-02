РФ потребовала отмены американской блокады Кубы в ООН

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что РФ требует безотлагательной и безусловной отмены экономической, торговой и финансовой блокады Кубы от Соединенных Штатов. Слова российского дипломата передает издание РИА Новости .

Во время выступления в организации, Небензя выразил от лица страны надежду на то, что правительство Штатов прислушается и снимет эмбарго с Кубы. Дипломат также добавил, что российская сторона ожидает исключения республики из списка спонсоров терроризма, составленного американским правительством.

Постпред заявил, что РФ снова выступит с поддержкой проекта резолюции ГА ООН против блокады Кубы со стороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что РФ и большая часть государств мирового сообщества требуют отмены всех видов блокады.