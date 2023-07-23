РФ предоставила Белоруссии скидки до 40% на железнодорожные грузоперевозки

Белоруссии были предоставлены скидки до 40% на ж/д перевозки. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта РБ Алексей Ляхнович в интервью для канала «Беларусь 1» .

Он пояснил, что на ж/д пути приходится больше половины от общего количества перемещений. Именно поэтому ж/д тариф и скидки на него так важны, пояснил он. Ляхнович также указал на то, что стоимость перевозки также может зависеть от перевалки в порту.

Он рассказал, что у стран имеется отдельная комиссия, которая занимается рассмотрением подобных вопросов.

Белоруссия получила скидку на перевозки по отдельным видам грузов в порты Санкт-Петербурга, Астрахани и для маршрута Север-Юг, заключил Ляхнович.

Недавно президент Белоруссии Лукашенко сообщил, что РБ рассмотрит варианты развития портов на территории РФ.

Он заявил, что Белоруссия строит порты возле северной столицы РФ. Лукашенко также назвал 2 варианта сотрудничества с РФ, в Мурманске и Приморске.