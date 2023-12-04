РФ сделает акцент на расчетах в нацвалютах в БРИКС

В период председательства в БРИКС, РФ сделает акцент на кооперации с акцентом на наращивание расчетов в нацвалютах. Соответствующее заявление сделали представители российского МИД по итогам недавно состоявшейся встречи блока. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Срок председательства ЮАР в блоке истекает 31 декабря, и с этого времени, РФ станет новым председателем БРИКС.

В связи с этим, в МИД было обсуждено развитие и укрепление партнерства внутри блока, в том числе и с учетом его расширения. Представители ЮАР представили отчет об итогах своей деятельности в качестве председателя во всех областях.

После этого, делегация из РФ представила свои планы на следующий год, рассказали в ведомстве. Представители уточнили, что особый акцент во время российского председательства будет сделан на увеличении роли стран блока в мировой валютно-финансовой системе, а также в межбанковской кооперации, в которой будет сделан акцент на наращивании расчетов в нацвалютах.

Там также сообщили о приоритете в виде наращивания внешнеполитической координации в формате БРИКС. Будут также укреплены взаимодействия в вопросах борьбы с терроризмом, отмыванием денежных средств, международной информационной безопасности и возвратом активов, ранее заполученных нелегальными способами, заключили в российском ведомстве.