РФ созывает заседание СБ ООН по Украине

РФ созвала неформально заседания Совета Безопасности ООН в пятницу, 8 декабря. В ходе заседания, очевидцы будут выступать с рассказами о событиях Евромайдана на Украине, которые происходили около десяти лет назад. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при организации Василий Небензя, об этом сообщили РИА Новости .

По словам дипломата, это было сделано для того, чтобы предоставить мировому сообществу возможность более подробно узнать о случившемся в ходе тех событий на Украине.

Небензя также подчеркнул, что Евромайдан, начавшиеся в украинской столице 10 лет назад, является «первородным грехом», который стал причиной того, что Украина стремительно «покатилась в пропасть».

Проходящее сейчас заседание в организации было созвано США и Албанией для того, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию на территории Украины.