РФ созывает заседание СБ ООН по Украине
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РФ созвала неформально заседания Совета Безопасности ООН в пятницу, 8 декабря. В ходе заседания, очевидцы будут выступать с рассказами о событиях Евромайдана на Украине, которые происходили около десяти лет назад. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при организации Василий Небензя, об этом сообщили РИА Новости.
По словам дипломата, это было сделано для того, чтобы предоставить мировому сообществу возможность более подробно узнать о случившемся в ходе тех событий на Украине.
Небензя также подчеркнул, что Евромайдан, начавшиеся в украинской столице 10 лет назад, является «первородным грехом», который стал причиной того, что Украина стремительно «покатилась в пропасть».
Проходящее сейчас заседание в организации было созвано США и Албанией для того, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию на территории Украины.