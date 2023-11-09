РФ свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»

РФ была вынуждена свернуть работы над проектом заявления председателя СБ ООН по проведению расследований по подрыву газопроводов «Северный поток». Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте российского МИД.

Представители ведомства указали на то, что РФ анонсировала подготовку проекта в годовщину подрывов, 26 сентября. Тем не менее представители стран коллективного Запада не готовы к проведению серьезных работ, заявили в МИД.

В СБ ООН на это заявляют, что Совет не видит причин для того, чтобы вмешиваться в расследования, которые проводят Дания, Швеция и ФРГ, рассказали в МИД. По словам представителей ведомства, за этот год ни одно из государств, ведущих расследование, не представило даже предварительных результатов.

Недавно сообщалось о том, что шведской прокуратуре не удалось установить, кто причастен к подрыву «Северных потоков».