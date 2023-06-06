РИА Новости: Киев передумал давать слово Зеленскому на заседании СБ ООН по ситуации на Каховской ГЭС

Идея предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому на заседании Совета Безопасности ООН по разбору ситуации с подрывом Каховской ГЭС, ранее предложенная Киевом, была отозвана в итоге украинским руководством.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленные дипломатические источники в Совбезе, Зеленский не будет выступать ни онлайн ни в каком ином формате.

«Украина отозвала свой запрос», — рассказал собеседник агентства.

Эта информация нашла подтверждение и у другого источника журналистов в СБ ООН.

Напомним, под утро вторника, 6 июня, украинские боевики в очередной рез обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха".

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, таким образом Киев в очередной раз пытался лишить Крым водоснабжения. Пресс-секретарь президента РФ связал очередной украинский теракт с неудавшимся контрнаступлением ВСУ.