РИА Новости: конгресс США пока не знает, как теракт в «Крокусе» повлияет на помощь Украине

Конгрессмены Соединенных Штатов дали оценку перспективам дальнейшей поддержки Киева после недавнего теракта в РФ. Как заявил источник информагентства РИА Новости в Конгрессе, пока остается неизвестным, каким образом атака на «Крокус» скажется на финансировании Украины.

Анонимный собеседник информагентства напомнил о том, что местная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение проект резолюции об отстранении от должности спикера Палаты представителей Майка Джонсона из-за вынесенного им на голосование проекта бюджета, в который было включено выделение денег для Украины.

Источник также подчеркнул, что в текущий момент трудно точно говорить о последствиях теракта для Киева. Он напомнил, что Грин грозилась пустить в ход ходатайство об отстранении в случае, если проект закона о помощи Киеву окажется на голосовании. Он также добавил, что в этом вопросе главное значение имеет перспектива смены спикера Палаты представителей.