Он рассчитывал, что привезет с собой назад гарантии на помощь в размере 24 миллиардов долларов, ему же пообещали выделить всего 325 миллионов.

Это в 70 раз меньше аппетитов украинского президента. Обещанная сумма складывается из двух составляющих. 197 миллионов будут выданы из ранее гарантированных пакетов, и только 128 миллионов из новых, которые Зеленскому удалось согласовать с госсекретарем Блинкеном.

В то же самое время в Соединенных Штатах резко упало число облеченных властью людей, которые готовы серьезно говорить с представителем Киева. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный источник в Конгрессе США. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти вообще заявил, что не давал никаких обязательств по тем десяткам миллиардов долларов, которые администрация президента запрашивала для Украины.

Мало того, он же запретил украинскому лидеру выступить с обращением к конгрессменам под предлогом их крайней занятости. Это говорит о большой усталости американских законодателей от Украины вообще и Зеленского в частности.