США уменьшили объем поставок противотанковых ракет Javelin в Украину после проведения аудита, который выявил серьезные недостатки в учете оружия. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на отчеты Пентагона.

Пентагон активно передавал вооружение, включая ракеты Javelin, Украине с начала специальной военной операции. Однако результаты проверки показали, что многие образцы не были должным образом задокументированы.

Отчет указывает на то, что некоторые наименования оружия не прошли первоначальную или плановую инвентаризацию. Конкретные цифры, касающиеся объема переданного вооружения, остаются под грифом секретности.

В рамках бюджета на 2023 финансовый год Пентагон закупил 2871 ракету Javelin, что значительно превышает изначально запланированные 650 единиц. В 2024 году количество заказанных ракет осталось на уровне первоначального запроса — 1161 ракета.

Ранее в США допустили поражение Киева в конфликте на Украине. Эксперты иностранного издания считают, что он завершится не ранее 2026 года из-за истощения ВСУ.