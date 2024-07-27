Украинские ВС размещают свою авиацию в третьих государствах, в частности на польских аэродромов, рассчитывая на то, что РФ не станет уничтожать самолеты там. В то же время, украинские аэродромы используются для дозаправки и обновления боекомплекта авиации. Соответствующее заявление сделал источник информационного агентства РИА Новости в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинские ВС используют аэродромы в третьих странах и в частности, в Польше для расположения своих ВВС. Он подчеркнул, что украинская сторона делает это в расчете на то, что Россия не станет атаковать вражескую технику на территории третьих государств из-за страха спровоцировать открытый конфликт со странами-членами Евросоюза и Североатлантического альянса.

Украинские же аэродромы используются ВСУ как точки для дозаправки и пополнения боекомплекта, уточнил источник.

Ранее сообщалось о том, что украинские ВС начали атаковать собственные беспилотники.