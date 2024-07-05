Риши Сунак попросил прощения у Великобритании и ушел в отставку

Риши Сунак после поражения Консервативной партии на парламентских выборах ушел с постов премьер-министра Великобритании и лидера партии.

«Прежде всего хочу сказать Великобритании — простите меня», — сказал Сунак.

Он заявил, что берет на себя ответственность за проблемы, с которыми столкнулись жители страны.

Также Сунак пожелал удачи лидеру лейбористов и будущему премьер-министру Киру Стармеру и его семье.

Накануне в Великобритании прошли парламентские выборы, на которых консерваторы потерпели сокрушительное поражение. Лейбористы получили 412 мест в парламенте из 650, у консерваторов — только 121. Консервативная партия находилась у власти в Великобритании почти 14 лет.