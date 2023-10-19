Риск ядерной эскалации: выяснилось, что указывает на скорую большую войну в Израиле

Конфликт в Израиле длится чуть меньше двух недель, но с каждым днем он становится все ожесточеннее. Особенно тревожными выглядят прогнозы о включении в противостояние других стран: США, Великобритании Ирана и Ливана.

Политолог Алексей Ванифатов рассказал, что указывает на скорую большую войну в Израиле.

«Действительно, израильский конфликт привлекает все больше внимания мировых лидеров. В последнее время мы видим много визитов солидарности: в Израиль прибывают Шольц, Байден и Сунак», — отметил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, противостояние Израиля и ХАМАС стало новым политическим трендом в кругу лидеров западных стран.

«Это демонстрирует, что мода на поддержку Украины проходит. Но на фоне поддержки Израиля со стороны США конфликт может обостриться. Страны Ближнего Востока могут занять сторону ХАМАС», — поделился своим мнением собеседник.

Политолог считает, что страны региона пока не готовы вступить в прямой конфликт и будут поддерживать ХАМАС только косвенно: через оружие и финансовую помощь.

«Но если Израиль и страны Запада решатся бомбить военные объекты этих стран, они действительно могут включиться напрямую. Особенно рискованной ситуация будет, если присоединится Иран. Речь пойдет уже не о большом региональном конфликте, а о возможной ядерной эскалации», — считает эксперт.

Ванифатов добавил, что западные страны не учитывают, сколько стран могут поддержать ХАМАС.

«Даже ВМС Великобритании уже готовятся атаковать Газу как с земли, так и с воды. Но они не представляют, сколько государств могут вступить в конфликт. Очень вероятно, что мы увидим, как турецкий байрактар атакует авианосец США» — заключил собеседник.

Ранее мы писали о том, какую выгоду извлекает Великобритания из поддержки Израиля.