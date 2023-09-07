Рябков: Россия не отказывается от контактов с США

У России и США не так редки контакты на рабочем уровне, заявил на полях семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Без этих контактов не обойтись во взаимодействии двух государств, какими бы сложными ни были отношения между ними. Это вопросы визовых дел, функционирвания загранучреждений, консульской помощи гражданам.

Однако диалог по «крупным» вопросам отсутствует из-за желания США решать вопросы, обсуждение которых без участия России, бессмысленно.

«Погрязнут ли американцы окончательно в собственной всеподавляющей уверенности, что они могут либо в одиночку, либо в кругу своих ближайших сателлитов и единомышленников решить вопросы, которые им нужны. Если да, то дальнейшее размежевание международных отношений, разъединение глобальной цивилизации на блоки, коалиции, объединения и «тусовки» – это все продолжится», – сказал Рябков.

Но в этом случае вина за развал международной системы отношений полностью будет лежать на администрации Белого дома, уточнил дипломат.