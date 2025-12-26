Рябков: США стоит весьма ответственно относиться к восстановлению отношений с Россией

Возможность ядерного столкновения на глобальном уровне пока не исчезла полностью. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в телеэфире. Важную роль в данном контексте играет позиция администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Рябков выразил уверенность, что США будут проявлять особую ответственность в процессе восстановления отношений с Россией. Также Москва активно направляет Вашингтону сигналы, подчеркивая важность достижения договоренностей.

«Сейчас в силу того, что контакты интенсифицировались, идет деловой предметный разговор, я бы не стал преувеличивать опасность того, что мы вновь окажемся на краю именно этой ядерной пропасти», – подчеркнул дипломат.

Заместитель министра заявил, что США сейчас не намерены возобновлять прямое авиасообщение с Россией.

В США считают, что для возобновления авиасообщения с Россией необходимо прекратить конфликт на Украине, добавил Рябков.