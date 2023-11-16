Рядом с больницей «Аш-Шифа» в Газе нашли тело израильской заложницы

Возле больницы «Аш-Шифа» в Газе нашли тело израильской заложницы, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным израильской армии, женщине было 65 лет.

Ранее европейский дипломат в беседе с журналистами газеты The Washington Post сообщил, что ЦАХАЛ провел рейд в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа с целью найти свидетельства военной активности в ней.

Израильские военные продолжают обыскивать территорию больницы. Накануне рейд «Аш-Шифы» поддержал президент США Джо Байден. По информации источников, под больницей находится база командования палестинской группировки ХАМАС.

На пресс-конференции в Ливане представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил, что Израиль совершил военное преступление, отправив на штурм больницы «Аш-Шифа» танки.

27 октября ЦАХАЛ объявил о проведении наземной операции в секторе Газа из-за обострившегося конфликта с ХАМАС. Ежедневно израильские военные атакуют объекты, которые, по их заверению, являются объектами хамасовцев.