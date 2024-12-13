Рютте: более 1 млн человек погибли или пострадали в ходе конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что с начала конфликта на Украине более 1 млн человек стали жертвами или получили ранения. Эта информация опубликована на официальном сайте Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что каждую неделю в зонах боевых действий, которые продолжаются с февраля 2022 года, свыше 10 тыс. человек страдают или теряют жизнь.

По словам Рютте, каждый день, связанный с конфликтом, приносит новые разрушения и увеличивает количество жертв.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo News сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за весь период российской специальной военной операции (СВО) понесли потери менее 80 тыс. военнослужащих.

Ранее генеральный секретарь НАТО призвал страны, входящие в альянс, увеличить расходы на оборону.