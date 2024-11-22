Отмечается, что целью визита является обсуждение стратегии мирных переговоров по конфликту на Украине. Рютте намерен напомнить Трампу о важности непримиримости к российским требованиям, подчеркивая, что уступки России пойдут вразрез с интересами США и союзников.

По информации издания, на встрече Рютте планирует поделиться своими соображениями о том, как разрешить украинский конфликт, не нанося ущерба репутации Трампа как президента США. Как отмечает WP, генсек НАТО станет ведущим представителем европейских государств в этих дискуссиях.

Трамп неоднократно заявлял о своей готовности урегулировать конфликт на Украине посредством переговоров, даже утверждая, что сможет добиться этого всего за один день. Однако в России считают, что такой подход не учитывает сложности ситуации и многообразия ее факторов.

Критика Трампа в адрес нынешней администрации США не обошла стороной и украинского президента Владимира Зеленского, которого он называет «торгашом» за активные попытки получить многомиллиардную помощь от США.

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к мирным переговорам, предложив прекратить огонь, если Украина согласится на вывод своих вооруженных сил, откажется от вступления в НАТО и выполнит требования по демилитаризации и денацификации. Путин также поднимал вопросы о нейтральном статусе Украины и ее безъядерном статусе.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте бездоказательно обвинил Россию в нарушении воздушного пространства НАТО.