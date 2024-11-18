Рютте бездоказательно обвинил Россию в нарушении воздушного пространства НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия регулярно нарушает воздушное пространство Северо-Атлантического альянса пролетом своих ракет и беспилотников. Его слова привело РИА Новости.

Рютте выступил в Брюсселе на пресс-конференции, которая проходила с участием румынского премьер-министра. По его утверждению, РФ продолжает нарушать воздушное пространство стран, которые входят в НАТО. При этом он не стал приводить никаких доказательств таких нарушений.

«Повторяющиеся проникновения БПЛА и ракет России в воздушное пространство НАТО опасны и неприемлемы», — указал он.

Генсек добавил, что альянс стремится усилить свой восточный фланг, насытив его системами ПВО. По его мнению, именно противовоздушная оборона сейчас является для блока приоритетом.

Ранее Рютте одобрил усилия властей Польши и Прибалтики укрепить свои границы с РФ. Он сообщил, что приветствует все инициативы, которые направлены на усиление рубежей государств, входящих в НАТО.