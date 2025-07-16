Рютте предупредил Индию, Бразилию и Китай о санкциях из-за России

Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что Индия, Бразилия и Китай могут столкнуться с последствиями в виде вторичных санкций, если продолжат взаимодействие с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам политика, он обратился с призывом к лидерам этих стран, чтобы они связались с Владимиром Путиным и убедили его серьезно подойти к переговорному процессу по Украине. В противном случае, как он отметил во время встречи с сенаторами в конгрессе, это негативно отразится на экономике Бразилии, Индии и Китая.

Рютте также заявил, что Европа обладает необходимыми ресурсами, чтобы предоставить Украине «наилучшую позицию» на предстоящих мирных переговорах, как передает агентство. Он выразил уверенность в способности европейских стран поддержать Украину в достижении выгодных условий для урегулирования конфликта.

Ранее в МИД России ответили Трампу на ультиматум по Украине.