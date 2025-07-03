Рютте заявил, что Лавров был главой МИД РФ еще при Иисусе Христе
Генсек НАТО оскорбил Лаврова, назвав его «главой МИД России со времен Христа»
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте охарактеризовал Сергея Лаврова как «министра, который существует с момента рождения Христа», и призвал не уделять ему «чрезмерного внимания». Это высказывание стало реакцией на заявление министра иностранных дел России о возможном распаде альянса. В ответ на это Рютте получил прозвище «НАТОвская тля».
В интервью американскому телеканалу Fox News генеральный секретарь НАТО Марк Рютте саркастически прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможном распаде Североатлантического альянса.
«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило. Так что давайте не будем уделять слишком много внимания господину Лаврову», — сказал он.
На высказывание Рютте Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, ответила быстро и с присущим ей остроумием.
«Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — сыронизировала она в своем Телеграм-канале, намекая на тотальную гендерную неразбериху в ЕС, идущую вразрез с Божиим учением.
Ранее Рютте, комментируя удары США по иранской территории, назвал Трампа «папочкой», который смог помирить двух рассорившихся детей.