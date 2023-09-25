Роберт Фицо обвинил чешского президента во вмешательстве в выборы в Словакии

Бывший премьер-министр Словакии и лидер оппозиционной партии «Смер» Роберт Фицо обвинил президента Чехии Петера Павела во вмешательстве в выборы в словацкий парламент.

«Почему, это я спрашиваю чрезвычайно серьезно, суверенные подходы словацкой социальной демократии могут привести к ухудшению чешско-словацких отношений? Вы неприемлемым способом вмешиваетесь в проходящую в Словакии предвыборную кампанию. Я должен это решительно отвергнуть», – написал Фицо в соцсетях.

Ранее Павел заявил, что возможное возвращение Фицо к власти негативным образом скажется на взаимоотношениях Чехии и Словакии, так как «некоторые взгляды Фицо соответствуют, скорее, российской пропаганде».

Роберт Фицо выступает за прекращение поставок вооружения на Украину и мирные переговоры между Москвой и Киевом.

Партия «Смер» является фаворитом на предстоящих парламентских выборах, которые намечены на 30 сентября.