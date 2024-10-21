Роднянского заочно приговорили к 8,5 колонии по делу о фейках

Басманный суд Москвы заочно вынес приговор украинскому продюсеру Александру Роднянскому* и приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.

Суд признал Роднянского виновным в распространении ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По данным следствия, в 2022 году он опубликовал две записи на своей странице в социальной сети, содержащие недостоверные сведения о действиях российских войск. В мае 2023 года Роднянского заочно арестовали в России.

Кроме того, суд запретил Роднянскому заниматься администрированием интернет-ресурсов сроком на четыре года.

Согласно решению суда, срок наказания продюсеру будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в страну.

Ранее сообщалась, что экс-мэр Владивостока, осужденный на 15 лет, отправится на СВО.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом.