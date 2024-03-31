Родственница одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе» рассказала о переживаниях после инцидента

Кумри Сафарова, вторая жена отца обвиняемого в теракте в Красногорске Мухаммадсобира Файзова, рассказала о переживаниях после инцидента. В интервью РИА Новости она сообщила, что ни одна мать и ни один отец не хотели бы, чтобы подобное произошло с их сыном.

Файзов является одним из подозреваемых в совершении теракте в «Крокус Сити Холле». 24 марта Басманный суд Москвы отправил его под арест до 22 мая.

Как отмечают РИА Новости, по адресу проживания Файзова дверь открыла женщина. Она представилась второй женой отца Файзова Закирджона. С ним она живет 16 лет и не является материть арестованного.

«Не знаю, почему он так сделал, только он знает. Отец не виноват, мама не виновата, она в Таджикистане. Откуда она знает, чем ее сын занимается. Я вот здесь без телефона, откуда я знаю, где мои дети, чем они занимаются», — сказала Сафарова.

Она подчеркнула, что в Москве тоже проживают ее дети. Она отметила, что переживает в связи со случившимся. Сафарова рассказала, что, несмотря на это, не боится выходить на улицу и не опасается угроз в свой адрес.

На данный момент под арестом, помимо Файзова, находятся Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Рачабализода и Далерджон Мирзоев. Все они являются уроженцами Таджикистана. По предварительным данным, их могли завербовать.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В этот день вооруженные люди ворвались в здание, где устроили безжалостный расстрел. Вскоре они подожгли помещение концертного зала.

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