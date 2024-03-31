В Дагестане задержали трех террористов

Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил о задержании трех террористов в Дагестане в рамках проведения контртеррористической операции.

Ранее мы сообщали о ведении КТО в Махачкале и Каспийске. По информации НАК, там спецназ ФСБ заблокировал в квартирах террористов. Шли бои.

«В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при задержании у преступников изъяли автоматы, боеприпасы и самодельное взрывное устройство (СВУ). Среди личного состава ФСБ, а также среди мирного населения в результате проведения КТО потерь нет.

29 марта Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании трех иностранных граждан, планировавших теракт в Ставропольском крае. Они оказались выходцами из одной из стран Средней Азии. Обвиняемые планировали устроить теракт в регионе. Для этого они собирали самодельные взрывные устройства, покупая в местных магазинах необходимые для этого запчасти.

Режим КТО может быть установлен или отменен руководителем ФСБ или уполномоченным лицом по его поручению. В случае крупномасштабных операций директор службы информирует о его проведении президента страны, премьер-министра, председателей обеих палат парламента и генерального прокурора.

Ранее мы сообщали, что ФСБ предотвратила теракт в Самарской области. При задержании исполнитель подорвался.