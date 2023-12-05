Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что утверждение нового пакета финансовой помощи Украине со стороны США будет зависеть от «процента отката». Об этом он заявил РИА Новости.

«Будет ли предоставлена помощь и в каком количестве, зависит от коррупционной составляющей. То есть от процента отката – доли от получаемых американских бюджетных денег, которую Зеленский пообещает отдать американским покровителям и лоббистам», – сказал Рогов.

Он подчеркнул, что доля эта должна существенно вырасти, так как на Западе все меньше желающих вкладываться в терпящий крах «украинский проект».

Сегодня Владимир Зеленский должен выступить по видеосвязи перед американскими сенаторами. Украинский лидер в очередной раз попытается убедить законодателей США профинансировать киевский режим, который не может существовать без западных дотаций.