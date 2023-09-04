Рогов: новый глава Минобороны Украины давно завербован США

Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов уверен, что будущий глава Минобороны Украины давно завербован американскими спецслужбами. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Умеров давно завербован США, где в свое время проходил обучение в рамках государственной программы обмена будущих лидеров (FLEX) и был близок к структурам турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, подконтрольного американским спецслужбам», – сказал Рогов.

Ранее Владимир Зеленский объявил об отставке с поста министра обороны Алексея Резникова и назначении на эту должность Рустема Умерова.

Эксперт полагает, что новый министр обороны будет более удобен для освоения западных вливаний в Украину.

С сентября 2022 года Умеров возглавлял Фонд государственного имущества Украины. Ранее он был близок к лидеру крымскотатарских националистов Мустафе Джемилеву.