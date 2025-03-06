Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, резко осудил слова президента Франции Эммануэля Макрона о российской угрозе Европе, назвав их политической и человеческой подлостью, передает РИА Новости.

Ранее Макрон, обращаясь к французскому народу, объявил Россию «угрозой» как для Франции, так и для всей Европы. Он также выразил намерение инициировать обсуждение возможности использования французского ядерного арсенала для защиты Европейского Союза.

Рогов подчеркнул, что это является верхом лицемерия по отношению к Украине. По мнению Рогова, заявление Макрона продиктовано не заботой о режиме Владимира Зеленского или об Украине. По словам чиновника, Макрон руководствуется стремлением защищаемых им наднациональных элит воспрепятствовать укреплению международного влияния президента США Дональда Трампа и сорвать возможные мирные переговоры между Россией и Америкой.

Ранее пользователи французской части социальной сети Х выразили свое крайнее негодование по поводу последних высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о России.