Пользователи французской части социальной сети Х выразили свое крайнее негодование по поводу последних высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о России. Все они вызвали у обывателей неоднозначную реакцию.

Вчера, 5 марта, президент Франции в своем обращении к гражданам заявил, что Россия представляет угрозу для Франции и Европы. Он также сообщил о намерении инициировать обсуждение вопроса о применении ядерного оружия Франции для обеспечения безопасности всего Европейского союза.

Пользователь с ником Vacherkeery отметил, что выступление Макрона больше походило на объявление войны России, чем на обращение к гражданам. «Мне это снится, или Макрон объявляет войну России прямо сейчас?» — спросил француз.

«Макрон, ты один против России, никто за тобой здесь не пойдет», — считает clarabrd_.

Ряд пользователей выразили несогласие с позицией французского президента, заявив о своей полной поддержке России и ее президента Владимира Путина.

«Знай, Путин, что французский народ против Макрона. Так что, если у тебя есть что-то против него — мы с тобой», — написал пользователь shannon.

«Россия стала угрозой для Франции» — Макрон, забери свои слова обратно», — потребовала skuseer.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, выражая свою позицию по поводу недавних высказываний президента Франции, отметил, что сам Макрон уйдет в небытие в мае 2027 года.