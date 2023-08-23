Рогов подтвердил смерть Пригожина

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина в результате крушение его самолета в Тверской области.

Он также заявил, что погиб Дмитрий Уткин – заместитель Пригожина.

«Только что общался с выдающимися «музыкантами». Они подтверждают факт гибели Евгений Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию», – написал Рогов в своих соцсетях.

Вечером, 23 августа, бизнес-джет Пригожина Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 потерпел крушение в Тверской области. На борту находилось 10 человек, в том числе Пригожин и Уткин. На данный момент найдены тела 8 человек.

СМИ сообщают, что распознать личности погибших пассажиров понадобится ДНК-экспертиза, поскольку тела сильно обгорели. Некоторые – изуродованы. Сейчас, по данным источников, Следственный комитет РФ рассматривает разные версии произошедшего, в том числе теракт на борту самолета.