Рогов призвал уничтожить украинских боевиков, отправивших пленных на минные поля

Так Рогов отреагировал на сообщение, которое ранее опубликовали РИА Новости. Агентство также приводит слова политика.

«Это преступление и ему подобные должны быть расследованы, а виновные – понести наказание. Не секрет, что подразделения террористов, которые уничтожали пленных, не берутся в плен, а уничтожаются на поле боя. В этом случае должно быть то же самое, когда будет понятно, кто данные преступления совершал и бросал наших ребят на минные поля», – заявил Рогов.

Инцидент от также сравнил с военными преступлениями, которые нацисты устраивали во время Второй мировой войны.

В пятницу, 15 сентября, источник рассказал изданию об этом случае. Также агентство получило видео, на котором украинские боевики гонят на минное поле российских солдат, сопровождая их словами: «Если дойдешь, свободен».

На видео также слышны автоматные очереди. На нем видно, как одному из украинских военных не понравилось, как идет российский солдат, после чего он выстрелил. В конце ролика также слышен взрыв. По данным источника РИА Новости, видео было обнаружено в телефоне, который нашли в украинском блиндаже.