Владимир Зеленский, говоря о новых территориях России, не должен совать нос в чужие дела. Таким мнением с РИА Новости поделился сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что позицию Зеленского никто не собирается слушать.

«Когда разговаривают серьезные люди, Зеленскому нечего совать нос в чужие дела и подхрюкивать. Явно Зеленскому никто слова не давал, и его позицию никто слушать не будет», — сказал Рогов.

Накануне Зеленский в интервью журналистам заявил, что Украина никогда не признает новые регионы России, включая Крым.

В сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области официально стали частью России в результате референдума, проведенного на этих территориях. Большинство жителей регионов высказались за возможность жить под российским флагом.

Крым и Севастополь вернулись в состав РФ в марте 2014 года — также по итогам референдума, где большинство крымчан и севастопольцев высказались за историческое воссоединение.

Ранее депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление Владимира Зеленского о новых территориях РФ.