Депутат Государственной думы от Севастополя и член комитета по международным вопросам Дмитрий Белик охарактеризовал заявление Владимира Зеленского о непризнании новых российских регионов как бред, исходящий от человека, оторванного от реальности, сообщило РИА Новости.

Ранее Зеленский сообщил представителям СМИ, что Украина не признает новые территории России. По мнению Белика, России не требуется, чтобы Зеленский признавал ее новые земли. Он подчеркнул, что Зеленский не имеет достаточного веса, чтобы оказывать влияние на происходящие события.

Депутат добавил, что международное сообщество осознает, что даже после завершения специальной военной операции установить отношения с Украиной будет сложно. Тем не менее, как отметил Белик, в большинстве случаев после фанатиков к власти приходят прагматики, и с ними можно вести диалог.

Ранее сообщалось, что Зеленский поддержал расширение США при Трампе за счет России.