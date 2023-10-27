Рогов сообщил о покушении на экс-депутата Рады Царева

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что неизвестные пытались совершить покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева. Об этом написал в своих соцсетях 27 октября.

По информации Рогова, в политика стреляли. Сейчас он находится в реанимации. Своих подписчиков он призвал молиться за его здоровье.

«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», – написал Рогов.

Цареву 53 года. Ранее в СМИ сообщили, что его пытались ликвидировать ножом возле его дома. С 2014 года экс-депутат Рады поддерживает Россию. Он занимался предпринимательской деятельностью. 25 июля он стал спикером парламента Новороссии, которая состоялся из представителей ЛНР и ДНР. Перед политическим переворотом входил в состав «Партии регионов».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к громким преступлениям, связанных с убийством российских политических деятелей, в том числе – к убийству журналиста Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского. В спецслужбах Украины эту информацию не прокомментировали.